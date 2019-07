Gratis naar het zwembad in Bredene

Vandaag en de volgende dagen wordt het extreem warm. Burgemeester Steve Vandenberghe: "Bredene is letterlijk een warme gemeente, maar ook figuurlijk tonen we ons nu van onze warmste kant. Om iedereen de kans te geven om zich voldoende af te koelen stellen we het zwembad gratis open."

Andere maatregelen

Bredene neemt ook een aantal andere maatregelen tegen de hitte. Inwoners kunnen tijdens de kantooruren komen afkoelen in de vergaderzalen van het gemeentehuis die voorzien zijn van airconditioning. Het OCMW heeft een hitteplan voor de residenten van het woonzorgcentrum en de serviceflats. De medewerkers van de buitendiensten werken aangepaste uren en krijgen ook aangepast werk.