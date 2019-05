Gratis ondergronds parkeren in Ieper afgevoerd

Eerder dit jaar kondigde het stadsbestuur aan om te starten met het proefproject van de verkeersvrije Menenstraat. De winkelstraat wordt het eerste weekend van de maand telkens verkeersvrij gemaakt tussen 14 en 20 uur van april tot oktober. Het stadsbestuur zocht extra parkeerplaatsen op die verkeersvrije namiddagen, want op zaterdag blijkt de parkeerdruk in de binnenstad het hoogste te liggen. Extra parking werd gevonden op de speelplaats van het College aan de Bollingstraat en in de ondergrondse parkeerplaats 'Menenpoort' onder Novotel aan het Gezelleplein. Het parkeerticket bij het inrijden van de ondergrondse parking kon bij een aankoop in de Menenstraat omgeruild voor een gratis uitrij­ticket.

En dat zinde gemeenteraadslid Peter De Groote (CD&V) niet: "Gratis parkeren moet voor iedereen, waar zij ook kopen in de binnenstad. Anders is dit een vorm van concurrentievervalsing. Ik ben niet tegen gratis parkeren, maar dan voor iedereen."

Stad stuurt bij

Het stadsbestuur stuurt nu bij: "We beslisten om het gratis ondergronds parkeren op de verkeersvrije weekenden vanaf de zomer niet meer aan te bieden, want het is praktisch onmogelijk om dit systeem uit te breiden naar alle handelaars in de binnenstad." Voor die ene zaterdag op 1 juni is de ondergrondse parking van 55 plaatsen nog een laatste keer gratis beschikbaar, maar dan voor élk shopper in de binnenstad. "Ergens spijt het me wel dat we het systeem van gratis ondergronds parkeren moeten laten varen, maar de kritiek dat we de andere handelaars in de binnenstad benadelen, wil ik niet zomaar naast me neerleggen", aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper).

"Ik ben blij dat we de mensen, die naar de winkel-wandelstraat komen, blijvend belonen met gratis parkeren in het College op zaterdagnamiddag." Op 1 juni kan er uitzonderlijk niet geparkeerd worden op de speelplaats, omdat deze niet vrij is.

