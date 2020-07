De fietstaxi's volgen een vast parcours in de stad om Roeselarenaars of toeristen een mini sight seeing tour te geven. De rondrit is helemaal gratis, opstappen kan aan KOERS of De Munt. Een ritje duurt een half uurtje en je krijgt uitleg over diverse gebouwen in de stad. De taxi's rijden elke dag tussen 10 uur en 16.30 uur.

De rondrit brengt je onder meer langs het Polenplein, het stationsplein, het de Coninckplein, De Munt, de sint-Michielskerk, de Grote Markt en de Ooststraat.