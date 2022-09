Gratis tampons op school in Veurne: "Te duur voor 1 meisje op 8"

Vanaf vandaag stelt het Atheneum van Veurne gratis maandverband en tampons ter beschikking. Want uit recent Vlaams onderzoek blijkt dat dat voor één op acht meisjes te duur is.

En dus lanceerden enkele leerkrachten het project Goed GeRegeld. Ze hopen dat hun project navolging krijgt in heel Vlaanderen. Sinds vandaag staat er in elk toilet in het Atheneum een mandje met maandverbanden en tampons.

"Als we onze regels hebben zonder dat we het weten, is het handig dat er hier maandverbanden en tampons staan", zegt Léa Sénéchal. "Ik vind dat super goed, vooral voor de meisjes die het zich niet kunnen permitteren", vult Bo Penel aan.

Te duur voor 1 meisje op 8

En zo zijn er heel wat. Maar liefst één op acht meisjes in Vlaanderen kan zich geen maandverband of tampon veroorloven, zo blijkt uit onderzoek.

Frauke Rossel, mede-initiatiefnemer Goed GeRegeld: "We waren daar zo van geschrokken. Als je hoort welke gevolgen dat heeft. Meisjes blijven weg van school. Meisjes die een toets hebben kunnen zich niet concentreren, wat ze zitten te denken, ga ik nu doorlekken?"

Samen met twee collega's zette Frauke het project Goed GeRegeld op poten. Alle klassen kregen afgelopen week een woordje uitleg. Het maakt het onderwerp bespreekbaar. Ook de jongens reageren positief.

"Ik dacht dat ze er dom over gingen doen en er mee lachen. Maar ze vatten dat heel goed en ze begrijpen dat soms moeilijk is voor ons. Ebbe Vandaele: "Ik merk vooral dat veel jongens daar nog niet hadden over nagedacht. ik zelf ook niet zo hard. Maar dat er door het initiatief meisjes daar makkelijker kunnen over praten. "Ik vind het echt een zeer goed initiatief", zegt Ziena Forrez. "Nu zal iedereen er kunnen over babbelen en elkaar helpen."

(lees verder onder de foto)

Ook in andere scholen?

Na de herfstvakantie stappen ook de andere scholen van de scholengroep mee in het project. Enig probleem is de centen. Ze hopen op subsidies van de minister van onderwijs.

"Dit is zeer belangrijk, niet alleen omwille van het maandverband op zich. Als onze leerlingen hun welbevinden stijgt door dit te hebben, zal ook hun leervermogen stijgen. Dan kunnen we onze kerntaak, lesgeven, beter uitvoeren," zegt Eddy Caluwaerts van GO! Atheneum Veurne Centrum.

Het atheneum wil het project in alle Vlaamse scholen uitrollen, over de netten heen, zodat er in alle meisjestoiletten tampons en maandverbanden liggen, net zoals er overal toiletpapier ligt.