Het beroep van visfileerder is een knelpuntberoep. Via werkplekleren probeert de VDAB werkzoekenden in de bedrijven en winkels zelf op te leiden. Maar dat is onvoldoende. Vandaar dat er nu een aantal workshops plaatsvindt aan de vistrap. Voorbijgangers en werkzoekenden kunnen er de (moeilijke) kneepjes van het vak leren. Bedoeling is vooral het knelpuntberoep op een aantrekkelijke manier in de kijker te plaatsen.