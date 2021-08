Gratis zandzakjes tegen wateroverlast vinden vlot hun weg

Bijna twee maanden na de lancering is de eerste voorraad van meer dan 5000 zakjes in het centrale depot in Moen op. Intussen is daar een tweede lading zakjes gevuld. Hulpverleningszone Fluvia en de betrokken afvalintercommunales wijzen naar het noodweer in Wallonië, waardoor men hier hier wellicht zijn voorzorgen neemt. Het populairste park om zakjes af te halen is IMOG in Harelbeke, alle inwoners uit de regio kunnen er terecht en het ligt dicht bij centrumstad Kortrijk. Bij het pilootproject gaat men uit van maximum 20 zakjes per persoon, al kan dat ook afwijken. Mensen moeten zich sowieso aanmelden met hun ID-kaart waardoor misbruik moeilijk is.