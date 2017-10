Graven van tienerjongens doelwit van vandalen

Dat doen ze nadat de graven van twee tienerjongens uit Izegem door vandalen werden geteisterd op korte tijd. Volgens uitvaartverzorgers is het respect voor de overledenen de afgelopen jaren gedaald en treedt diefstal steeds vaker op.

Vorige week gingen onbekenden er vandoor met spullen vanop het graf van een 11-jarige jongen. En dit weekend was dat van een 15-jarige het mikpunt van vandalen. De onbekenden dumpten onder meer een foto met bloemstuk in een container. De burgemeester van Izegem, Bert Maertens, kan er alvast niet om lachten. Hij bekijkt of de politie er extra kan patrouilleren. De kans is ook groot dat er in de loop van volgend jaar camera’s op de begraafplaats komen om de controle te vergroten.