Greif wil productie in Izegem stopzetten

De Amerikaanse verpakkingsgroep Greif wil zijn productie in Izegem stopzetten. Dat meldt het bedrijf. Voor 45 van de 51 werknemers dreigt een collectief ontslag.

De fabriek maakt geweven zakken in polyester voor gebruik in de bouw en de landbouw. Het bedrijf wil de productie elders voortzetten, maar zegt niet waar.

In een persbericht wijst de directie op "veranderingen in de markt de afgelopen jaren en de recente marktomstandigheden". De verkoopafdeling zou wél vanuit België blijven werken na de stopzetting van de productie.

De procedure-Renault voor collectieve ontslagen is opgestart. Volgende week wil de directie opnieuw met de vakbonden spreken in het kader van de informatiefase in die procedure.