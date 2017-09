André Greipel heeft zijn snelle benen teruggevonden in Poperinge. De Duitser wint de eerste koers in het tweeluik Omloop De Westhoek- Eurométropole. Hij is meteen ook de leider in het klassement. Morgen staat de Eurométropole op het programma.

De sprinter van Lotto-Soudal haalde het in een massasprint voor de West-Vlamingen Bert Van Lerberghe en Tom Devriendt.. De Omloop van de Westhoek is een gloednieuwe wedstrijd in de categorie 1.1 met start in Nieuwpoort en aankomst in Poperinge.