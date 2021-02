Grenscontroles en ongeval: aanschuiven op E17 richting Frankrijk

Op de E17 richting Frankrijk ter hoogte van Aalbeke heeft een vrachtwagen deze middag ingereden op een auto. Niemand raakte gewond. Het verkeer kan er maar moeizaam voorbij en moet via de pechstrook. Door het ongeval en grenscontroles is er filevorming.

De hinder is onder andere te wijten aan de strengere maatregelen van de Franse overheid tegen het coronavirus. Wie Frankrijk binnen wil, moet bijvoorbeeld een negatieve test voorleggen. Aan de Franse kant van de grens worden de voertuigen dan ook sinds maandag gecontroleerd. Zo stond er deze ochtend er een file van 4 kilometer aan Rekkem, op de E17 in de richting van Frankrijk. "Dat is stilstaand verkeer. Daar verlies je echt veel tijd", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

"Het verkeer naar Frankrijk moet Rekkem vermijden. Een alternatief is de grensovergang bij Doornik, via de E403", aldus nog de woordvoerder. Hij waarschuwt dat de hinder nog enkele dagen kan aanhouden. De controles vinden ook dag en nacht plaats. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen die naar Frankrijk moet, aan om voor het vertrek de verkeersinformatie te raadplegen op de website van het centrum. "De situatie kan nog evolueren. Mogelijk ontstaat ook hinder aan andere grensovergangen", aldus nog Bruyninckx.

