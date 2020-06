Grenzen Frankrijk niet langer gesloten

Sinds middernacht is de grens met buurland Frankrijk weer open. Er zijn niet langer controles nu Frankrijk zijn grenzen heeft opengesteld voor reizigers en toeristen.

In Menen hebben ze vanochtend de laatste grensblokkade afgebroken, aan de wijk de Barakken. De handelaars zijn heel blij dat de grenzen terug open zijn.

Ook aan Nederlandse zijde kunnen Belgen weer vlot de grens over. Daar zijn alle blokkades verdwenen. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg openen hun grenzen voor Belgen zonder beperkende maatregelen. We kunnen ook naar Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Polen en Zweden reizen zonder een negatieve coronatest te moeten voorleggen of een verplichte zelfquarantaine te moeten doorstaan.