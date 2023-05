Griet Vanryckegem lijsttrekker voor N-VA in Menen

Griet Vanryckegem trekt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de N-VA -lijst in Menen. Vanryckegem is nu schepen van onder meer cultuur en onderwijs.

"Griet is een geëngageerde politica, die al ruim 10 jaar als schepen grote stappen zet voor cultuur, onderwijs en erfgoed:" N-VA in Menen noemt haar huidig schepen van onderwijs de geschikte lijsttrekker om de partij opnieuw in het bestuur te loodsen.

N-VA vormt op dit moment een coalitie met Open VLD en Vooruit, daarbij noemen ze zichzelf 'Team8930'.