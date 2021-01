Grijpt VDL Roeselare naast grootste bestelling ooit?

De site in Roeselare van het busbedrijf VDL grijpt mogelijk naast een grote bestelling van 102 elektrische bussen. De Nederlandse groep mag duurzame bussen bouwen die zullen rondrijden in Oslo, maar ’t is nog onduidelijk hoeveel er in Roeselare geproduceerd zullen worden.

Het is de grootste bestelling van elektrische bussen ooit voor de VDL-groep. Vanaf volgend jaar zullen ze al rondrijden in de hoofdstad van Noorwegen. Maar de bedrijfssite in Roeselare is momenteel overbevraagd.

Alle scenario’s liggen nog op de tafel. En het kan dus ook dat er geen enkele Oslo-bus gebouwd wordt in Roeselare. Mogelijk gaat de productie naar het Nederlandse Valkenswaard. Daar bouwen ze normaal touringcars en door de coronacrisis is er daar nog amper vraag naar. Op de site in Roeselare spreken ze van een luxeprobleem.