Groen geeft als eerste in Kortrijk mandaten vrij

Groen Kortrijk wil meer openheid over de mandaten van de Kortrijkse burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden. Daarom gaf de partij zelf het voorbeeld en verspreidde het een lijst met alle lokale mandaten van Kortrijkse Groen-politici.

Matti Vandemaele, fractieleider van Groen in de Kortrijkse gemeenteraad heeft via een schriftelijke vraag ookj een overzicht gevraagd van de mandaten van het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraadsvoorzitter en de leden van de kabinetten. Naast een lijst van mandaten werd ook gevraagd naar het aantal vergaderingen en de vergoedingen.

"We zijn van mening dat maximale transparantie noodzakelijk is. Daarom roepen we de andere fracties op om ook hun gemeente- en OCMW-raadsmandaten en de mandaten die daaruit voort vloeien kenbaar te maken", klinkt het bij Groen.

De volledige lijst met mandaten (en vergoedingen) van de Groen gemeenteraadsleden in Kortrijk vindt u hier terug.