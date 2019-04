Groen: "Kansen voor de marine in Oostende"

Oostende kan zich profileren als haven voor buitenlandse marineschepen op doortocht. "Daar is nood aan. Zeebrugge is veel minder aantrekkelijk. Troeven zijn de snelle doortocht naar de kaaien en de nabijheid van de stad". In Oostende komt er ook een energieponton dat stroom kan leveren en is er ruimte beschikbaar in het havengebied.

Inkomsten

"De haven heeft zich in het verleden nooit geprofileerd als bestemming voor marineschepen. Als dit verandert, kan het snel gaan. Want er is interesse". Niet alleen wordt dan een nieuwe havenactiviteit gecreëerd die inkomsten kan genereren, maar ook de stad en de lokale economie kunnen er vruchten van plukken. Zijn prognose is dat er één marineschip kan aanmeren om de twee à drie weken.

Eguermin

In Oostende heeft de marine als de mijnenbestrijdingsschool Eguermin. Ook die wil De Vriendt behouden, want de kans bestaat dat die uit de havenstad trekt. "Als parlementslid en Oostendenaar zal ik nu zorgen voor de nodige contacten tussen het stadsbestuur, de haven en de marine".