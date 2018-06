Groen Kortrijk heeft heel diverse lijst

De politiek is nog veel te weinig een afspiegeling van de samenleving, zegt Groen Kortrijk. Daarom gaat de partij voor 7 kandidaten met een migratie-achtergrond op haar lijst, waarvan 2 veel kans maken op een zitje in de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid David Wemel: “Wij gaan voorbij de symboliek en bewijzen met Alexandra Gjurova op plaats 2 en Jaouad Karim op plaats 7 van onze lijst dat ‘samen maken we de stad’ veel meer is dan een slogan. Want zo hebben we een heel reële kans om straks twee vertegenwoordigers met een migratie-achtergrond in de gemeenteraad te hebben."

Alexandra: “Mijn engagement bij Groen gaat terug tot 2011. Als jonge snaak was ik toen al overtuigd van de vele diverse krachten en talenten aanwezig in onze stad. Ik blijf dan ook dromen van een jong Kortrijk, divers en vol dynamisch talent. Daar wil ik mij volop voor inzetten.”

