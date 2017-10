Groen Kortrijk trekt met jonge ploeg naar de kiezer

David Wemel wordt lijsttrekker van Groen Kortrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, dat maakte de partij deze ochtend op een persconferentie bekend.

Onder het goedkeurend oog van voorzitter Meyrem Almaci stelde Groen Kortrijk deze ochtend zijn ploeg voor. David Wemel (gemeenteraadslid in Kortrijk) gaat de lijst trekken, Alexandra Gjurova (ondervoorzitter Groen Kortrijk) staat op nummer twee en is als 24-jarige de jongste op de lijst. Matti Vandemaele (gemeenteraadslid in Kortrijk) krijgt de derde plaats.

Ervaren rot en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Caron duwt de lijst. Groen Kortrijk heeft de ambitie om na de verkiezingen mee te besturen.

Herbekijk de persconferentie:

Lees ook:

1 jaar voor de verkiezingen in Kortrijk