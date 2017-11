Groen licht voor de pulsvisserij

Het is een duurzame methode van vissen waar Europa achter staat. Bij ons reageert de Rederscentrale verdeeld op deze methode. Onze kust wordt leeggevist door Nederlandse pulsvissers. Emiel Brouckaert: "Dat is heel cru gezegd. Ze zijn hier altijd geweest en nu met een nieuwe techniek. Er is de vaststelling dat er voor onze kust iets minder vis zit. We zoeken uit wat de oorzaak is."

Tom Vandenkendelaere, lid van de landbouwcommissie: “Pulsvisserij is erg efficiënt en vergt tot 46% minder brandstof. Dat is een van de redenen waarom de Europese Commissie grote voorstander is. De visserijcommissie van het Parlement volgt nu die mening en kiest voluit voor pulsvisserij. Ik heb daar toch vragen bij. Er is nog onvoldoende onderzoek ‘op het terrein’ over de milieu-effecten. Daarnaast krijg ik geregeld van kleine vissers te horen dat hun vangsten erop achteruit gaan.”

De tekst gaat nu naar de Europese Raad waar de lidstaten er zich over zullen buigen. Een compromis wordt niet vanzelfsprekend.