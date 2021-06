Groen licht voor Kamping Kitsch, Alcatraz en Kortrijk Koerse

De stad geeft groen licht voor enkele grote evenementen en festivals komende zomer, als de coronasituatie het dan toelaat. “De vaccinaties lopen op volle toeren en we keren stilaan terug naar het normale leven,” zet schepen van evenementen Kelly Detavernier. “We gaan de hele zomer beleving creëren en genieten van de vele initiatieven die organisatoren aan het plannen zijn in onze stad.”

Alcatraz en Kamping Kitsch

Dat metalfestival Alcatraz kon doorgaan was al bekend: op 13, 14 en 15 augustus op sportcampus De Lange Munte. Daar komt nu de week daarop ook Kamping Kitschclub bij. Het festival wou dit jaar eigenlijk spreiden over twee dagen, maar daar gaat de stad niet op in, om de impact op mensen in de buurt te beperken. Er komt dus één festivaldag, met 15.000 bezoekers.

Kortrijk Koerse

En ook Kortrijk Koerse kan doorgaan. Dat is voortaan een samensmelting met de Grote Prijs Marcel Kint, op 20 augustus. De wedstrijd zal starten in Zwevegem, aankomst is in Kortrijk.