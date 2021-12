Groen licht voor kerstparade Blankenberge, maar geen nieuwjaarsdrink

De cijfers in Blankenberge gaan de goede richting uit, het aantal besmettingen kent een dalende trend. Volgens burgemeester Björn Prasse is het gemiddeld aantal besmettingen in 14 dagen tijd gezakt tot 17 per dag. “De meeste besmettingen situeren zich momenteel in de leeftijdscategorie 5 tot 9 jaar, een gevolg van een aantal klassen die in quarantaine zit en waar momenteel volop getest wordt. Intussen heeft ruim 42 procent van de Blankenbergenaars wel al een boostervaccin gekregen.”

Toch geen nieuwjaarsdrink

Alhoewel de vaccinatiegraad hoog ligt in Blankenberge en het aantal coronabesmettingen daalt, moet het stadsbestuur de jaarlijkse nieuwjaarsdrink op de Grote Markt annuleren. “Het was een moeilijke beslissing”, vertelt schepen van Evenementen Mitch De Geest.

“Enerzijds maken de huidige maatregelen het onmogelijk om een dergelijk evenement te organiseren. In de tent waar de drink plaatsvindt, mogen we maximaal 200 mensen verwelkomen, maar enkel zittend met een mondmasker én op vertoon van een Covid Safe Ticket. Dat staat haaks op wat een nieuwjaarsdrink hoort te zijn: een gezellig en sfeervol feest waarop iedere Blankenbergenaar welkom is. We willen niemand de toegang ontzeggen. Anderzijds blijft de situatie in de ziekenhuizen acuut en is het advies van de medische experten duidelijk: het aantal contacten moet zo veel mogelijk beperkt worden”, legt De Geest uit.

Kerstparade met mondmasker en CST

De kerstparade op 26 december zal wel doorgaan. Dat is mogelijk doordat de toeschouwers verspreid zullen worden langs het parcours en over de stad. Om alles coronaveilig te laten verlopen, geldt die dag tussen 16 en 19 uur ook een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar in het stadscentrum. Bezoekers vanaf 16 jaar moeten een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Op strategische plaatsen in de stad zullen ze controlen.

De dag van de parade zal het stadscentrum afgesloten zijn voor alle verkeer van 16 tot 19 uur. Bezoekers worden gevraagd zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen of gebruik te maken van de randparkings. Supermarkten Colruyt en Delhaize stellen hun parking open om de toestroom aan bezoekers op te vangen. Men verwacht zo’n 10.000 mensen.

Intussen draait het vaccinatiecentrum in het Casino op volle toeren. Ook tijdens de kerstvakantie wordt er volop geprikt met vaccinatiedagen op 27 en 29 december 2021 en op 3, 4 en 5 januari 2022.