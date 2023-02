Groen licht voor lokaal mobiliteitsplan Blankenberge

Eergisteren keurde de gemeenteraad van Blankenberge het lokaal mobiliteitsplan goed. Het gaat onder meer over de uitbreiding van zone 30.

Er wordt verder gebouwd op het bestaande mobiliteitsplan dat werd gefinaliseerd in 2018. Na de goedkeuring kan de stad eindelijk aan de slag gaan. De belangrijkste doelstelling is de toegankelijkheid van de badstad vergroten.

Zone 30

Een van de prioriteiten in het lokaal mobiliteitsplan is de uitbreiding van zone 30. Naast de schoolomgeving geldt de zone 30 binnenkort voor het volledige centrumgebied en toeristische zones met voetgangers. Zo wil de stad verder bouwen aan een veilige omgeving.

Een groot pijnpunt is het tekort aan parkeerplaatsen in de zomer. Daar is nu een oplossing voor zoals de ontwikkeling van twee randparkings. Ook de uitbreiding van parkingszones moeten de zomerse pieken opvangen.

Meer fietsstallingen

Niet alleen de auto’s, maar ook de zwakke weggebruikers krijgen voldoende aandacht. Onder meer in de stadskern en bij de jachthaven worden de voetgangersassen verder opgewaardeerd.

Voor de fietsers zullen er meer fietsstallingen zijn.