Groen licht voor nieuw stadion Brugge, GRUP goedgekeurd

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ is vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Dat maakt een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk: er komt 72 hectare bijkomende ruimte voor recreatie, 73 hectare voor groen, en 114 hectare voor industrie. Die bestemmingswijzingen openen de mogelijkheden voor een voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg, natuurontwikkeling op Klein Appelmoes, bedrijventerreinen op de sites De Spie, Blankenbergse Steenweg en Sint Elooi, evenals een specifiek aanbod voor kantoorgebouwen met bijbehorende labo-, onderzoeks-, of productieruimten op de site Chartreuse.

Joke Schauvliege: “De invulling van de noden aan natuur, bedrijven, huizen en een voetbalstadion in de regio rond Brugge is nu klaar voor realisatie. De Raad van State zal binnen de dertig dagen advies uitbrengen over het grup, waarna de Vlaamse regering het definitief vaststelt en publiceert.”