Groen licht voor testproject blauwe energie

Dat heeft hij deze morgen gezegd bij de Smart@Sea-conferentie bij Greenbridge in Oostende. Het project wordt in het najaar gelanceerd voor de kust van Oostende.

Het NEMOS-project is het eerste grootschalige project om energie uit golven op te wekken op onze Noordzee. Binnenkort keurt De Backer de milieuvergunning goed. Er zal een testplatform gebouwd worden in zee voor golfslagenergie op 500 meter voor de haven van Oostende. Het is de bedoeling dat het testproject drie jaar loopt.

Philippe De Backer: “De golven van de Noordzee zijn natuurlijk relatief klein in vergelijking met golven van de oceaan. Maar de golven slijten minder snel. Daarom is onze Noordzee de ideale testlocatie om energie op te wekken. Onze Noordzee is met zo’n 3.500 vierkante kilometer klein, maar we kunnen onze zee wel gebruiken om innovatie te stimuleren en nieuwe ontwikkelingen te testen. Hier wil ik als staatssecretaris graag mee mijn schouders onder zetten. Daarom onderzoekt ook Greenbridge in samenwerking met de Universiteit Gent een project voor golfslagenergie op onze Noordzee.”