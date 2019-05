Groen met campagnebus door West-Vlaanderen

Ze trekken rond met een zogenaamde ‘zwevende bus’ en staan dag en nacht paraat om telefoontjes van potentiële kiezers te beantwoorden.

De elektrische bus van Groen stopte vanmorgen in Oostende en hield vanmiddag halt aan het station in Brugge. In en rond de bus beantwoorden lijsttrekkers Jeremie Vaneeckhout en Wouter De Vriendt alle mogelijke vragen. Zowel face-to-face als via telefoon of chat gaan ze in dialoog met de kiezer.

Jeremie Vaneeckhout (Lijsttrekker Vlaams Parlement): 'Dat zijn er toch verschillende tientallen per uur. Ook via sms, mail of facebook komen al vragen binnen. Veel mensen zitten nog met vragen en dat is ook logisch. Het is een intense campagne geweest en wij gaan op alles antwoorden.

'Uit de gesprekken op straat merken wij dat veel mensen het nog niet weten. Ze hebben dan vragen: bijvoorbeeld over pensioen. Daarjuist kregen we nog een vraag van iemand die nu moet rondkomen met 1.250 euro aan pensioen. Dat willen wij veranderen en het pensioen naar minimum 1.500 euro brengen. Het zijn zo’n vragen die we krijgen en met plezier beantwoorden,' zegt Wouter De Vriendt (lijsttrekker Federaal Parlement).