Groen: "Oostende laat scheepslift verkommeren"

De zogenoemde slipway die 80 jaar lang schepen kon optakelen voor onderhoud, ligt er al jaren ongebruikt bij. Vijf jaar geleden liep het op de historische slipway fout toen een ketting brak en het vissersschip Marbi van de scheepslift donderde. Aan boord raakten bijna twee vissers gewond. "Het blijkt uit het vonnis dat de stad mee verantwoordelijk is, samen met andere partners, voor het nalatig zijn in de uitbating en in de onderhoudswerken die daarbij horen", zegt oppositieraadslid Natacha Waldman van Groen.

De stad verdedigt zich en beklemtoont dat de juridische procedure over het ongeval met de Marbi nog niet afgelopen is. "Er zijn vier instanties veroordeeld en we moeten wachten op het beroep om te weten wie wat moet betalen", zegt burgemeester Vande Lanotte. "Met de dienst erfgoed zijn we ook aan het praten over een beheersplan. Maar het is uit de lucht gegrepen dat de slipway aan het verloederen is. Er was een accident, het is nog niet hersteld, want we hebben geen zin om te betalen als iemand anders het moet betalen".