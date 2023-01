Groen Tielt stapt uit meerderheid

Groen Tielt wil niet meer in de bestuurscoalitie zetelen, dat heeft de partij donderdag laten weten aan de meerderheid. Volgens Groen is de invulling van het toekomstige mobiliteitsplan ontoereikend. Dat zou de reden van vertrek zijn.

Volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze hebben de overige twee meerderheidspartijen (CD&V en Iedereen Tielt) nog geprobeerd om hen te wijzen op de fasering van het verkeersleefbaarheidsplan.

"De haalbaarheid van de verschillende verdere fasen hangt af van infrastructurele aanpassingen. Daarbij zijn ook het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer, Vervoerregio Midwest, De Lijn, de NMBS en Infrabel betrokken."

"Voorbarige conclusies"

De eerste fase van het verkeersleefbaarheidsplan wordt de komende weken gefinaliseerd om deze zomer nog uit te rollen. "Conclusies zijn momenteel dan ook voorbarig", klinkt het bij de burgemeester.

Het mobiliteitsplan maakt deel uit van een ruimer bestuursakkoord dat tussen de drie partijen was afgesproken en dat zijn financiële weerslag vindt in het meerjarenplan. "De twee overige en resterende partijen blijven achter het bestuursakkoord en meerjarenplan staan en zullen hun engagement naar de burger van Tielt trouw naleven. De meerderheid blijft ervan overtuigd dat er deze bestuursperiode reuzenstappen gezet zullen worden naar een leefbaarder en verkeersveiliger Tielt."

Doordat Groen geen vertegenwoordiging in het college voor Burgemeester en Schepenen had en dat de bestuursploeg nog mag rekenen op een ruime meerderheid van 17 van de 27 zetels, zal het vertrek van Groen geen impact hebben en komt de continuïteit van het beleid niet in het gedrang.