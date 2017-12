Groen wil af van onlogische jachtgebieden

Groen wil een nieuw decreet indienen dat het makkelijker moet maken om je tuin of andere grond te laten schrappen als jachtgebied. Dit jaar hebben slechts 200 West-Vlamingen dat gedaan en dat is veel te weinig volgens Groen.

Het is vreemd, maar ongeveer 1500 woningen, rond de 60 bedrijven, het nieuwe ziekenhuis en verschillende natuurgebieden in Kortrijk staan allemaal aangeduid als jachtgebied. In de rest van West-Vlaanderen is dat niet anders. Als eigenaar moet je zelf initiatief nemen om dat te veranderen en dat zorgt er nu net voor dat weinig mensen het doen.

Groen wil nu een decreet indienen in het parlement dat ervoor moet zorgen dat er om de vijf jaar nieuwe jachtplannen opgemaakt worden. Verder zouden jachtverenigingen en jachtrechtenhouders zelf toestemming moeten vragen aan de eigenaars om er te mogen jagen.