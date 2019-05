Groen wil kansarmoede bij kinderen aanpakken

In West-Vlaanderen groeit bijna 13% van de kinderen jonger dan drie jaar op in een kansarm gezin. Vijf jaar geleden was dit nog 10%. Tijdens de actie in Torhout tekenen de jongerenkandidaten van Groen met stoepkrijt op de Markt: ze willen de dromen van kinderen weergeven die niet op vakantie kunnen gaan. Eén van de voorstellen die ze hebben is om de kinderbijslag voor de laagste inkomens op te trekken.

De groepen die het meest kans maken om in armoede terecht te komen zijn alleenstaande vrouwen, kinderen en nieuwkomers. 'Door in te zetten tegen discriminatie zet je in tegen armoede', klinkt het.