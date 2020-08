Groen wil meer vergroening en ontharding in Kortrijk

De partij heeft de temperatuur op stadspleinen gemeten en die liep in de zon op tot ver boven de 50 graden. Zoals op het Nelson Mandelaplein en de verlaagde Leieboorden. " De pleinen zijn stenen woestijnen geworden", zegt Matti Vandemaele van Groen. "Ik ben hoopvol voor de projecten in de toekomst maar op vandaag kunnen we alleen maar vaststellen dat men op heel veel projecten een groen laagje vernis doet, maar dat de werkelijkheid telkens veel grijzer uitdraait dan men belooft".

Het stadsbestuur vindt de kritiek onterecht en wijst op tal van maatregelen zoals groendaken bij residentiële projecten, het plan om het Begijnhof uit te breiden en het verdwijnen van een stuk parking in de Groeningelaan. (Lees verder onder de foto)

Klimaatexpert Pieter Boussemaere van Vives wijst er intussen op dat de hitte de komende jaren alleen maar zal toenemen en dat bomen het meer dragelijk kunnen maken.