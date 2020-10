Groen wil uitstel voor Rally van Ieper

Die vindt plaats in de week van 16 november. "Renties Ypres Rally Belgium, die het evenement organiseert, haalt alles uit de kast om qua gezondheid de veiligheid te garanderen. Het heeft immers een deal gesloten met het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis om 2.500 covid-testen af te nemen bij de medewerkers en deelnemers van het evenement, zeggen Shari Platteeuw en Kathleen Bevernage van Groen Ieper. "Er wordt gegarandeerd dat er geen invloed zal zijn op de normale werking van het ziekenhuis. Maar gesprekken met werknemers, mensen aan het front, vertellen ons een ander verhaal. Een verpleegkundige reageert verbolgen over de tijd en energie die deze extra tests met zich zullen meebrengen".

Volgens Groen zit het verplegend personeel op hun tandvlees en extra hulp komt er niet. "Het nieuws van de testen moet ons geruststellen, maar hoe kunnen deze 2500 covid-testen dat, als ondertussen bekend is dat in de toekomst enkel nog zal getest worden bij personen die symptomen vertonen, om de druk op laboratoria te doen dalen?"

"Veel risico's"

Groen stelt zich ook kritisch op tegenover snelheidswedstrijden op de openbare weg die -in tijden van corona- niet alleen op vlak van gezondheid, maar ook vlak van verkeer en leefbaarheid de veiligheid van haar bewoners danig op de proef stelt. "Deze WK-snelheidswedstrijd is immers niet te vergelijken met de jaarlijkse wedstrijd die we in Ieper kennen. Er komen heel wat extra risico’s bij kijken. Wagens van WK-piloten zijn veel krachtiger (310 tot 380 PK) en vanzelfsprekend dodelijker bij een mogelijk ongeval. Één seconde verstrooidheid of verkeerde inschatting van een piloot kan catastrofale gevolgen hebben. De meeste WK-piloten zijn hier nog nooit geweest en dus niet vertrouwd met de smalle kronkelende wegen tussen onze dorpskernen. Wedstrijden gaan gebruikelijk ook door in de zomermaanden, wanneer het lang licht is. In november zal de zon ondergaan om 17 uur, waardoor de wagens tot 23 uur in het donker zullen rijden. Dit brengt opnieuw veel grotere risico’s met zich mee".

"Een WK-rally dat er enkel is voor prestige, zonder horeca en publiek én met hoge gezondheidsrisico’s voor de burger, daar zijn ernstige bezwaren tegen. Met oog op gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zegt het gezond verstand ons dat uitstellen de enige optie is.," luidt het.