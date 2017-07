Groenafvalberg voor tweede keer in brand in Bredene

De brandweer van Oostende is vanmiddag opnieuw opgeroepen voor een brand van groenafval bij Dekuyper Containers langs de Steenbakkerijstraat in Bredene.

Het ging om een opflakkering na de brand van vrijdagavond. Dekuyper Containers is gespecialiseerd in het verhuren van afvalcontainers, maar beschikt ook zelf over een containerpark waar het afval ter plaatse wordt verwerkt. Vrijdagavond was er brand ontstaan in de berg groenafval. De brandweer van Oostende moest toen uren nablussen om het afval nat te maken.

Groenafval verwerken

Vanochtend belde de zaakvoerder opnieuw naar de hulpdiensten omdat hij een opflakkering opmerkte. Hij merkte een hevige rookontwikkeling boven de afvalberg. De brandweer was snel ter plaatse, en moest opnieuw uren nablussen. “Na een brand blijft de hitte nog steeds aanwezig onder zo’n afvalberg", zegt brandweerkapitein Nathalie Van Moorter. "Hierdoor is het tussen het groenafval opnieuw beginnen smeulen. Het blussen van dergelijke brand neemt heel wat tijd in beslag, omdat we de afvalberg opentrekken met een kraan om overal bij te kunnen om te blussen. Het is nu aan het bedrijf om het groenafval zo snel mogelijk te verwerken”.