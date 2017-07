Groene Rei voorlopig beschermd als stadsgezicht

Deze voorlopige bescherming omvat de Groene Rei en de aanpalende straten. De bescherming komt op aanbeveling van de Unesco. In 2000 werd het historisch stadscentrum erkend als werelderfgoedsite. Eerder beschermde de minister al de Lange Rei en omgeving, de stadsvesten en de Markt en Burg.

Statige gebouwen

“De Groene Rei is een van de belangrijkste stadskanalen van Brugge, en maakt deel uit van de eerste omwalling van 1127 rond de oudste stadskern,” aldus minister-president Bourgeois. “Wonen langs het water werd al vanaf de middeleeuwen als een privilege gezien, en dat weerspiegelt zich in de nog bestaande statige gebouwen. Na de voorlopige bescherming organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de stad. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.