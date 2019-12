Groeningemuseum Brugge wordt heringericht

In de eerste drie maanden van volgend jaar wordt de herinrichting van de inkomhal en de zalen gefaseerd doorgevoerd. Dit project kadert in de wens van Musea Brugge om het komende decennium enkele locaties herin te richten met veel aandacht voor de bezoekers. Het Gruuthusemuseum, dat in mei na een grootschalige renovatie weer opende voor het publiek, is daar het toonaangevend voorbeeld voor. Het Groeningemuseum toont en conserveert een collectie schilderijen die nationaal en internationaal van belang is in een gebouw uit de jaren 1930. Jaarlijks komen er ongeveer 100.000 internationale bezoekers naar het museum om deze werken te bekijken. Om hen warm te ontvangen wordt o.a. de aanpalende Xaveriuskapel die als inkomhal dient, aangepakt.

Zalen

De grootste uitdaging van de herinrichting ligt in de zalen. De gevarieerdheid van de collectie, met stuk voor stuk unieke kunstwerken uit de late veertiende eeuw tot en met de twintigste eeuw, maakt dat elke zaal anders is om in te richten. “Tijdens de herinrichting in de eerste maanden van 2020 worden alle kunstwerken afgenomen en wordt het chronologische parcours omgedraaid. De muren worden voorzien van nieuwe frisse kleuren en de vloer aangepakt. Ook de fragiele werken van de Vlaamse primitieven krijgen een nieuw ophangsysteem en worden voorzien van speciaal museumveiligheidsglas van TrueVue.” aldus Anne van Oosterwijk. Ook de informatievoorziening zal worden uitgebreid.

Door de herinrichting zal het museum volledig gesloten zijn van 20 tot en met 31 januari.