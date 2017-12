Groenteboeren boos op grootwarenhuizen

Ze sturen daarom donderdag een open brief naar de retailsector.

"Wij schrijven jullie als groenteboeren omdat we gefrustreerd zijn en barslechte tijden beleven. Elke dag zorgen we voor de aanvoer van kwaliteitsvolle, streng gecontroleerde dagverse groenten. Tot onze verbazing en steeds groter wordende frustratie worden we daar de voorbije weken en maanden ondermaats voor vergoed", begint de open brief van ABS, dat de belangen van de landbouwers behartigt. De leden van het Algemeen Boerensyndicaat pikken het niet langer dat de aankoopprijs te laag ligt terwijl de producten in de winkels tegen hoge prijzen worden aangeboden, met een steeds grotere marge tussen de prijs voor de boer en die van de consument.

Nochtans bestaat er sinds enkele jaren een zogenaamd ketenoverleg tussen alle landbouworganisaties en de retailsector die net dit soort toestanden moet tegengaan. "We merken helaas dat het al te vaak bij woorden blijft", zegt Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS.