Groep Bruggelingen zijn overlast van bussen beu

De voertuigen zorgen voor gedaver en schade aan het wegdek. Ook voor fietsers en voetgangers is de situatie verre van veiliig. De ellende voor de buurtbewoners begon zo’n twee jaar geleden toen de stopplaats van de Biekorf naar de Stadsschouwburg verhuisde. "De bussen rijden vanaf iets over vijf in de ochtend", weet Rita Vanneste. "Ze rijden dan ook over rioolputten die veel naklank geven". Ook voor de lokale handelaars is de situatie geen lachertje.

Kleinere centrumbussen

De stad en De Lijn hebben niet meteen een pasklare oplossing klaar, maar de volledige Brugse gemeenteraad pleit wel voor kleinere centrumbussen in de binnenstad. Daar heeft De Lijn momenteel geen oren naar. De vervoersmaatschappij stipt wel aan dat een alternatief traject langs de Geldmuntstraat en Noordzandstraat nu geen optie is. Over de heraanleg van die straten is de stad verwikkeld in een proces met de aannemer.