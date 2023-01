Een stadsatelier gaat de site van het voormalige zwembad in Oostende vormgeven om verschillende bestemmingen uit te testen. Daarna moeten Oostendenaars mee kunnen beslissen, zegt Oostende.

Het stadsatelier is een groep experten die een visie ontwikkelt voor de site. De komende drie tot vijf jaar gaan ze alle mogelijkheden uitproberen voor de definitieve beslissing valt. Die methode is ook toegepast bij herbestemmingen in Gent, Leuven en Brussel.

Voor het project kan starten moeten ze het zwembad eerst afbreken, maar daar is wel nogal wat protest tegen. De behandeling van dat beroep is trouwens uitgesteld. Maar de stad belooft wel dat er geen appartementen op die plaats komen.

Lees ook: