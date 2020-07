Groep van 50 mensen weigert mondmasker te dragen in Bellewaerde

In Bellewaerde is vrijdag een groep van 50 mensen naar de uitgang begeleid, nadat ze halsstarrig weigerden hun mondmasker op te zetten. Directeur Stefaan Lemey is streng: "We hebben 400.000 euro geïnvesteerd in de veiligheid van onze bezoekers. Bovenop die investering zetten we ook nog eens stewards in die de hele dag door het hele park in de gaten houden, en al onze medewerkers wijzen bezoekers voortdurend op de regels. We gaan die inspanningen niet teniet laten doen door bezoekers die dwars liggen."

Mondmaskers zijn verplicht in wachtrijen, op attracties, in restaurants en in de toiletten. Daarnaast mogen de mondmaskers worden afgezet. Er zijn maximum 5.500 bezoekers toegelaten in het park, zodat alle bezoekers voldoende afstand kunnen houden.