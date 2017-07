Groep Vereenooghe neemt Auto Terminus over

De West-Vlaamse Groep Vereenooghe, die sinds 1969 erkend concessiehouder is van Mercedes-Benz heeft Auto Terminus overgenomen, met vestigingen in Oostende, Brugge en Jabbeke.

Daardoor groiet de groep uit tot een netwerk van acht verkoop- en servicepunten in Noord- en Midden West-Vlaanderen. Er werken 250 medewerkers. Vereenooghe had al vestigingen in Roeselare, Tielt, Torhout, Ieper en Veurne. “Met deze overname trekken we resoluut de kaart van de vooruitgang”, vertellen de neven Michel en Alain Vereenooghe. “De automobielsector staat voor tal van uitdagingen en hetzelfde gaat op voor ons als partners van het merk met de ster".

Grootste onafhankelijk dealer

De overname van Auto Terminus is een nieuwe stap in het groeiverhaal van de Groep Vereenooghe waarmee ze de grootste onafhankelijke Mercedes-Benz dealer in België wordt. Niet alleen wat het aantal vestigingen betreft, maar ook in termen van omzet, verkoop en personeelsbestand. Met de overname komen ook de participaties in de vestigingen van Garage Proot in Knokke en van Garage Cools in Jabbeke in handen van de familie Vereenooghe.