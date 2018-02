Grondstofprijs speelt Deceuninck parten

Dat blijkt uit de jaarresultaten van het bedrijf. Deceuninck kon de omzet in 2017 met 2,4 procent opkrikken tot 687,2 miljoen euro, vooral dankzij sterke groei in de VS. De recurrente ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg 2,4 procent tot 66,7 miljoen euro.

Netto zagen de West-Vlamingen de winst dalen van 21 naar 13,8 miljoen euro. Het bedrijf houdt het dividend stabiel op 0,03 euro per aandeel.

Deceuninck verwacht verdere groei in 2018, gesteund door de lancering van nieuwe producten.