Grondwater historisch laag in 1 op 5 meetplaatsen

Niet alleen het grondwater, ook de helft van de beken staat droog of heeft nauwelijks nog water, vooral in onze provincie, zegt de VMM.

Maandag overleg

Op de binnenscheepvaart en voor het drinkwater is er bij ons nog geen groot probleem, maar maandag komt de adviesgroep Droogte daarover wel samen. Want ook de komende week valt er bij ons geen druppel regen, en krijgen we zelfs een hittegolf.