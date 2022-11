Groot-Brittannië wil intenser samenwerken met haven Zeebrugge

Dat heeft de kersverse Britse minister van Europese Zaken gezegd tijdens een werkbezoek. Zeebrugge speelt een grote rol in Europa voor opslag en distributie van aardgas, en in de toekomst ook voor groene waterstof.

De kersverse Britse minister van Europese Zaken start zijn verkenningsronde in Zeebrugge. Met een uitvoer van ruim 60 procent is de kusthaven een belangrijke schakel in de Britse economie. Bovendien is Zeebrugge een belangrijke draaischijf voor de gasverdeling binnen Europa.

De Brit benadrukt nog eens dat zijn kijk en dat van zijn regering op de samenwerking Europa en met Zeebrugge niet zo veel anders is dan voor de Brexit. De minister geeft ook nog een schouderklopje voor onze aanpak van het probleem van de transmigranten die van onze stranden het kanaal oversteken.