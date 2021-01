Omstreeks iets voor halftien vanochtend is in Oostende een grote stroompanne ontstaan.

Daardoor zaten tot 500 gezinnen zonder elektriciteit. Vooral in de buurt van de Frère Orbanstraat en de Gistelsesteenweg. Iets na tien uur floepte het licht weer aan, maar dat was van korte duur. Rond kwart voor elf was het probleem opgelost. Ook de leerlingen van eerste jaar het Vesaliusinstituut zaten een tijdlang in het donker terwijl ze een toets moesten maken. Ze hebben dat opgelost door hun zaklampfunctie van hun gsm en lichtgevende flessen.