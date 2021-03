Er is een groot tekort aan private huurwoningen in Zuid-West-Vlaanderen. Dat zegt welzijnsintercommunale W13, actief in die regio.

Met het initiatief 'De Woonclub' begeleiden ze mensen op zoek naar een huurhuis, vooral kwetsbare gezinnen. Van de meer dan vijfhonderd gezinnen die vorig jaar bij De Woonclub om hulp zochten vond minder dan de helft een huurwoning. Voor de anderen loopt de zoektocht nog.

Veel kwetsbare gezinnen vinden zo moeilijk een geschikt huurhuis of appartement. Welzijnsintercommunale W13 heeft in de regio elf Woonclub-punten. Daar helpen en begeleiden ze die gezinnen in hun zoektocht. Vorig jaar klopten 554 gezinnen aan. Maar door het krappe aanbod vonden maar 233 onder hen een huurhuis. Voor de meeste anderen is de begeleiding nog bezig. Vaak belanden die mensen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning.