Groot waterlek zet Oostendse straten blank

Een groot deel van Oostende zat door het lek een hele tijd zonder water. Watermaatschappij Farys is intussen begonnen met de herstellingswerken, waardoor enkel de buurt rond het Hazegras nog zonder water zit. De herstellingswerken zullen vermoedelijk tot na de middag duren. De watermaatschappij vraagt om in de tussentijd geen water meer te gebruiken.

⚠️ Er is een groot waterlek ontstaan in de Fortuinstraat. Hierdoor hebben de Fortuinstraat, Vrijhavenstraat en een deel van de Lijndraaiersstraat tijdelijk geen water. Farys is begonnen met herstellingen die vermoedelijk zullen duren tot zondagmiddag.https://t.co/VoS6DA0V22

— Stad Oostende (@StadaanZee) January 24, 2021