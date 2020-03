Groothandel gebruikt nachtsas om klanten te bevoorraden

Bedrijven doen er momenteel alles aan om de boel draaiende te houden. Groothandels bijvoorbeeld blijven leveren, al gebeurt dat in deze coronatijden wel anders dan anders. Cebeo, een groothandel in elektrisch materiaal, gebruikt zijn nachtsas om de installateurs te bevoorraden.

Cebeo heeft 53 filialen in ons land, maar niet ieder filiaal is momenteel open. Sowieso is alle verkoop via de toonbank afgeschaft, maar klanten kunnen wel telefonisch of online bestellen, en dan hun spullen komen afhalen.