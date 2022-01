Groothandelsmarkt Heule zorgt alweer voor polemiek

De handelaars van de Groothandelsmarkt in Heule hebben een brief ontvangen, waarin het stadsbestuur van Kortrijk hen meedeelt dat het zal optreden tegen iedereen die vanaf 15 februari de overdekte hal nog binnen komt.

De oppositiepartijen CD&V en Groen zijn niet te spreken over de manier waarop de stad de handelaars buiten gezet. Compleet respectloos, zeggen ze.

De jarenlange juridische strijd tussen Kortrijk en de handelaars is uiteindelijk beslecht in het voordeel van de stad. Dat gebeurde al in september vorig jaar. Kortrijk wil een aantal stadsdiensten in het gebouw huisvesten, onder andere de groendienst. Maar er is geen alternatief voor de groothandelsmarkt. De oppositie vraagt de stad om met de handelaars in dialoog te gaan en de deadline van 15 februari uit te stellen. De brief valt hoe dan ook in slechte aarde.

Matti Vandemaele (Groen): "Men heeft eigenlijk vanuit de stad een schrijven gedaan waarin met zegt: jullie moeten weg of we zullen optreden. Wat dat optreden inhoudt, dat is niet geweten op dit moment. En dat is een tweede grote punt van kritiek, dat is dat men er niet in slaagt om tot een oplossing te komen."

Pieter Soens (CD&V): "Dat zijn dwangmaatregelen die men wil toepassen. En ik denk dat het niet de manier van werken is in gans dit dossier, dat trouwens al 6 jaar aansleept. Ik denk dat nu het gepaste moment was voor de stad Kortrijk om aan die handelaars te zeggen: kijk, we gaan samen een alternatief zoeken. En zolang we het alternatief niet hebben, kunnen jullie gebruik blijven maken van de hal."

