Op de E17 vindt al de hele namiddag een grootschalige controle-actie van de politie en douane plaats. De actie is vooral gericht op het onderscheppen van drugs. Er is een vijftigtal manschappen bij betrokken van zowel de lokale en federale politie als de douane.

De actie start rond twee uur vanmiddag op de E17 richting Frankrijk. Vooral via de ANPR-camera's worden verdachte voertuigen uit het verkeer gehaald. De bestuurders worden naar de parking van het tankstation in Marke geleid waar ze grondig worden gecontroleerd. Honden gaan op zoek naar drugs en de politie controleert ook of er verborgen holtes in het voertuig zitten.