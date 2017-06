Grootschalige controle op rij- en rusttijden

De federale wegpolitie en de arbeidsinspectie streken deze ochtend vroeg neer op een parking aan de haven van Zeebrugge. 56 agenten controleerden alle camionchauffeurs die in hun vrachtwagen lagen te slapen. Vrachtwagenchauffeurs zijn volgens de wet verplicht een keer in de twee weken een pauze in te lassen van 45 uur. Die rusttijd mogen ze niet in hun vrachtwagen doorbrengen.

De politie moest veel chauffeurs wakker maken. Vooral Oost-Europese camionbestuurders. Zij zijn meestal enkele weken van huis om hier te werken. En dat voor een Roemeens basisloon van ongeveer 200 euro per maand. Daarnaast krijgen ze van hun werkgever een dagelijkse onkostenvergoeding voor eten en overnachting. Die overnachting mag dus niet in de camion zelf. Wie betrapt werd, moest een boete betalen. Die boetes liggen tussen de 1.800 en 5.500 euro.