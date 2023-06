Grootschalige politieactie aan station van Waregem

Quasi iedereen die zaterdag op- of afstapt in Waregem moet eraan geloven: even passeren langs de politie voor een controle. Een hele dag lang controleert de politie samen met enkele aspiranten, controleurs van De Lijn en NMBS en medewerkers van Vreemdelingenzaken.

"Enerzijds is het preventief, om te tonen aan de mensen: we zijn aanwezig. Want we krijgen uiteraard wel signalen van buurtbewoners. En we stellen ook vast dat er her en der wel overlast is, zeker met het mooiere weer zijn er meer onruststokers die ontspanning zoeken om het zo te zeggen. Maar anderzijds willen we ook ontradend werken omdat we effectief die overlast hebben en we willen het signaal geven dat we er zijn", aldus Jana De Wulf van Politiezone MIRA.

Altijd aanwezig

Eerder was er ook al een actie op woensdag, maar door ook te controleren op zaterdag wil de politie tonen niet alleen aanwezig te zijn op de piekmomenten. Doordat het rustiger is op zaterdag, is het de ideale leerschool voor de aanwezige politie-aspiranten. De politie is ook niet van plan het bij deze actie te houden en denkt al aan volgende grootschalige controleacties.

In totaal werden er 358 mensen gecontroleerd op de trein en 141 mensen op de bus. Er zijn 24 Lijn-bussen gecontroleerd en evenveel buschauffeurs werden onderworpen aan een 'Safe'-ademtest. Ook werden er drie personen gearresteerd in kader van illegaliteit, werd er een persoon geseind en gearresteerd. Er werden vijf PV's uitgeschreven voor drugsbezit en een iemand kreeg een PV na te roken op het perron. Tot slot signaliseerde de drugshond bij 24 personen iets verdacht.