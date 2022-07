Grootschalige reddingsoefening op het strand

In de oefening is een kindje verloren gelopen op het strand van Koksijde. Dagelijkse kost voor de reddingsdiensten, vorig jaar waren dat er zowat 900. Maar terwijl de zoekactie loopt, botst op zee een kitesurfer tegen een vaartuig.

Het is niet zo evident om alle betrokken hulpdiensten aan land, op zee en in de lucht te coördineren, ook al omdat ze verschillende communicatiemiddelen hebben. Oefenen is noodzakelijk.

De oefening is trouwens een succes, het kindje wordt gevonden, en ook de kitesurfer stelt het goed.